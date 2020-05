SPEICHER : Platz für neue Unternehmen

SPEICHER Die Stadt Speicher möchte ihr Gewerbegebiet erweitern und hat dazu eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben.

(uhe) Es gibt Orte mit ausreichend Platz und welche, an denen das nicht der Fall ist. Zur erstgenannten Gruppe zählt zum Beispiel der Ort, an dem der Stadtrat Speicher tagt.

Ganz anders ist hingegen die Situation im Gewerbegebiet am östlichen Stadtrand. Dort nämlich ist laut Verwaltung kein Platz mehr. Alle nutzbaren Grundstücke wurden verkauft. Weil es gleichzeitig aber nach Auskunft von Stadtbürgermeister Erhard Hirschberg (CDU) eine rege Nachfrage an Flächen gibt, besteht Handlungsbedarf. Das Gewerbegebiet mit den Abschnitten I und II soll deshalb nun um einen dritten Abschnitt erweitert werden.

Im Stadtrat trifft das auf allgemeine Zustimmung. So beschließt das Gremium einstimmig die Auftragsvergabe für eine solche Machbarkeitsstudie. Mit Hilfe dieser Untersuchung, die knapp 20000 Euro kostet, sollen unter anderem Vorschläge zur Straßenführung, zum Zuschnitt der Grundstücke sowie zur Reduzierung des ursprünglichen Plangebiets erarbeitet werden. Darüber hinaus sollen auch mögliche Alternativstandorte überprüft werden. Eine solche Alternative wäre beispielsweise der an das Gewerbegebiet angrenzende nördliche Bereich der K39. Die Flächen dort sind allerdings in Privateigentum. Nach Meinung des Rats ist deshalb die Erweiterung des Gewerbegebiets in Richtung Osten der richtige Weg. Das dort dafür vorgesehene Land gehört auch bereits der Stadt.