Straßenbau : Auftragsvergabe für eine neue Fahrbahn

Bitburg In der Straße Am Römerquell wird seit längerer Zeit schon das System der Wasserleitungen erneuert. Nun steht der letzte Bauabschnitt an. Wie der Ausschuss für Bau, Wirtschaft, Verkehr und Klimaschutz bereits im Oktober 2019 beschlossen hat, wird begleitend zu den Kanalarbeiten nun auch die Fahrbahnoberfläche nicht nur in den Leitungsbereichen, sondern vollständig und fugenlos erneuert.



