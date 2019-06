Nach Protest von Speicherer Bürgern gegen Ausbaubeiträge : Stadt will Bürger bei Straßenausbau entlasten

Stadt will Bürger bei Straßenausbau entlasten

Speicher Die Stadt Speicher erwägt, wiederkehrende Beiträge für die Straßensanierung einzuführen. Der Grund ist wohl Ärger mit den Anliegern des „Hühnergartens“ (der TV berichtete).

Die Gasse wird demnächst für rund 315 000 Euro ausgebaut. Etwa die Hälfte des Betrages sollen Anwohner stemmen. Das hat einige Bürger auf die Barrikaden getrieben. In einem Brief an Kommunalpolitiker haben sie gefordert, die Bauarbeiten auszusetzen solange im Landtag noch über die Abschaffung von Straßenbaubeitragen diskutiert wird.