Gästetoiletten als öffentliches Angebot : Stadtbürgermeister möchte Prümer Gewerbetreibende für die Aktion „Nette Toilette“ gewinnen

Das Café Hanebrink in Gerolstein hat schon seit drei Jahren eine „Nette Toilette". Darauf weisen Ulrike Wieck (rechts) und Evi Linnerth hin.

Prüm Die Stadt möchte sich gerne an der Aktion beteiligen. Ein Brief an die Gewerbetreibenden ist raus. Bürgermeister Johannes Reuschen will bald Gespräche führen.

Das kennt doch jeder: Da ist man auf Shopping-Tour in der Stadt oder besichtigt Kirchen und Baudenkmäler und dann muss man plötzlich auf Toilette. Aber weit und breit ist kein Klo ist in Sicht. Selbst wenn es öffentliche Toiletten gibt, ist es für Ortsfremde nicht immer einfach, diese auf Anhieb zu finden. Wie hilfreich wäre da, man könnte zur nächsten Gaststätte laufen und die „nette Toilette“ benutzen, ohne sich verschämt durch den Schankraum zu mogeln.

Das System der „netten Toilette“ ist ganz einfach: Gewerbetreibende, die ihre Toilette zur öffentlichen, kostenfreien Benutzung anbieten, sind per Aufkleber im Eingangsbereich leicht zu erkennen. Zusätzlich gibt es Flyer mit Stadtplan, in dem die Standorte, Ausstattung und Öffnungszeiten vermerkt sind.

Info So viel kosten öffentliche Toiletten In Bitburg gibt es drei öffentliche Toiletten (Grüner See, Borenweg und Bedaplatz), die einen Aufwand von jährlich rund 35 000 Euro verursachen. Die Toilettenanlage in Wittlich wurde im Oktober 2018 geöffnet. Die Nutzungsgebühr beträgt, mit Ausnahme der Nutzungen mit dem Behinderten-Schlüssel, 50 Cent. Die monatlichen Kosten für die Unterhaltsreinigung, technische Wartung und Störungsbeseitigung betragen etwa 1620 Euro. Die Herstellungskosten belaufen sich auf rund 140 000 Euro.

Das öffentliche Örtchen gibt es in dieser Form bereits in mehr als 270 Städten und Gemeinden bundesweit. Und Prüm möchte auch bald dazugehören. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Teilnahme an dem System der „netten Toilette“ kostet die Stadt einmalig 1145 Euro. Darin enthalten sind einmalige Nutzungsgebühr, Auftragspausche und Aufkleber für die Türen der teilnehmenden Betriebe.

Da durch immer wiederkehrenden Vandalismus die öffentlichen Toiletten im Parkhaus am Teichplatz und am Parkdeck am Friedhof stark ramponiert wurden, musste im September auch die Toilette am Parkdeck endgültig geschlossen werden. Gerolstein und in Wittlich nehmen bereits an der Aktion teil.

In Wittlich gibt es seit 2018 elf „nette Toiletten“, die von den Gästen kostenfrei genutzt werden können. „Das System hat sich bewährt“, sagt Rainer Stöckicht, Büroleiter der Stadtverwaltung Wittlich. „Gastronomiebetriebe, die die Toilette im Rahmen des Programms zur Verfügung stellen, erhalten dafür je nach Lage und Ausstattung der Räumlichkeiten einen monatlichen Zuschuss zwischen 20 und 30 Euro.“ Zusätzlich gibt es noch eine öffentliche Anlage am Parkplatz im Zentrum, die auch eine Behindertentoilette beinhaltet, die mit einem Euro-Schlüssel zu öffnen ist.

Johannes Reuschen, Bürgermeister der Stadt Prüm, will sich jetzt auf den Weg zu den Gewerbetreibenden machen und fragen, wer Interesse hat, bei der Aktion mitzumachen. „Und dann müssen wir mal realistisch sehen, wie viele wir brauchen“, sagt er. Er will anschließend das Thema nochmal im Rat erörtern. „Ich will auf jeden Fall mit dem Rat besprechen, ob wir uns als Stadt nicht auch noch eine öffentliche barrierefreie Toilette leisten können und wo diese hinkommen soll.“ Neben der Finanzierbarkeit sei die Standortfrage wohl die schwierigste Entscheidung, sagt er.

Julia Peter, CDU-Stadtratsmitglied und Wirtin des Restaurants Kölner Hof, findet die Lösung gut. Bei ihr dürfe man schon jetzt natürlich kostenfrei die Toilette benutzen, sagt sie. „Und ich brauche auch für den Wasserverbrauch kein Geld von der Stadt. Wenn ich das brauche, mache ich zu!“

Auch Daniele Haas, Vorsitzende von Prüm eifelstark Stadtmarketing- und Gewerbeverein, findet die Aktion gut: „Ökonomisch und ökologisch gesehen ist das doch die beste Lösung.“ Sabine Klöckner, Geschäftsführerin von Oliver Mode verweist auf die separate Kundentoilette im Haupthaus von Oliver Mode. „Wir schicken keine Menschen weg, die auf Toilette müssen“, sagt sie.

In Prüm gibt es im Haus des Gastes eine öffentliche, barrierefreie Toilette, die aber nur zu den Öffnungszeiten der Tourist-Information beziehungsweise des Büros des Stadtbürgermeisters geöffnet ist. Außerdem gibt es noch ein öffentliches WC im Konvikt bei der Zentralbücherei.