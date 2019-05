Stadtbürgerwahl : Erhard Hirschberg mit 73,6 Prozent im Amt bestätigt

Speicher (ma) Der Speicherer Stadtbürgermeister Erhard Hirschberg kann nun seine fünfte Amtsperiode in der Töpferstadt beginnen. Als einziger Bewerber hat der 63-jährige CDU-Kandidat 73.6 Prozent der Stimmen für sich einfahren können.

26 Prozent der wahlberechtigten Speicherer stimmten hingegen mit nein. In der 3429 Einwohner zählenden Stadt stehen in der kommenden Amtsperiode viele wichtige Aufgaben an, denen sich der Wiedergewählte nun widmen möchte.