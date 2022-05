Artenvielfalt und Klimaschutz : Bitburg holt Bürger beim neuen Grünflächenkonzept mit an Bord

Bitburg Der Arbeitskreis „Engagierte Stadt“ und das Grünflächenamt haben das Projekt „Die Stadtgärtner*innen“ mit einem Auftaktworkshop angestoßen.

Der Klimawandel ist ein Problem, das nur global zu lösen ist. „Das heißt aber nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen können“, sagt Annette Fehrholz, Naturgartenplanerin, Saatgutexpertin und Bildungsreferentin. Als Expertin hat Fehrholz vorige Woche den Auftakt des Projekts „Stadtgärtner*innen Bitburg“ begleitet. In einem Impulsvortrag sprach sie zunächst über die Zusammenhänge von Stadtgrün, Hitzeentwicklung und Artenvielfalt, bevor sie anschließend mit den etwa 30 Gästen ins Gespräch ging.

„Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es, egal was kommt, zumindest schnell angepackt und die Zuständigkeitsfrage geklärt wird. Bitburg hat nämlich ideale Voraussetzungen für so eine Initiative. Die Bürger sind motiviert. Im Kopf haben wohl alle schon die Spaten in der Hand. Sie nun zu lange warten zu lassen, könnte frustrierend sein“, sagt Fehrholz. Die Stadt blicke auf hervorragende Bedingungen. „Ich kenne es aus anderen Kommunen nur so, dass es Bürger gibt, die etwas machen wollen und auf die Stadt zugehen und fragen, wo sie es denn dürfen. In Bitburg hat die Stadt aber bereits Flächen ausgemacht – zum Beispiel am Neubaugebiet Schleifmühle – und geht nun auf die Bürger zu.“