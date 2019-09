Lokalfernsehn : Stadtgeschichte und Mundart-Lieder im OK

Stadtgeschichte und Mundart-Lieder im OK

Bitburg Der offene Kanal Bitburg sendet am Donnerstag, 3. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr. Begonnen wird mit einer Dokumentation zum zehnjährigen Bestehen der Bitburger Stadthalle und der Markenerlebniswelt. Ab 20.55 Uhr ist der Film „Un da foahre ma mat dem Bulldog on de Stausee“ mit Sylvia Nels und dem gleichnamigen Lied zu sehen.

Die Sendung wird wiederholt am Samstag, 5. Oktober, von 13 bis 14.30 Uhr, am Sonntag, 6. Oktober, von 3 bis 4.30 Uhr und am Dienstag, 8. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr. Zeitgleich ist die Sendung im Internet unter www.ok54.de/iptv zu sehen.