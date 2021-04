Freizeitanlagen : Das trübe Ende nach 44 Jahren

Stadtkyll/Jünkerath In wenigen Tagen ist es nur noch eine Erinnerung: Das Waldfreibad der Verbandsgemeinde Obere Kyll. Im Wirfttal bei Stadtkyll haben gestern die Abrissarbeiten begonnen. Die Kommune kann das Bad nicht mehr bezahlen.

Aus, vorbei, Vergangenheit: Am Waldfreibad in Stadtkyll sind die Bagger angerückt, füllen die Becken mit Erdaushub und fressen sich in die Gebäude. Nicht mehr lange, und das Bad wird verschwunden sein – es bleiben nur noch die Erinnerungen seiner vielen, am Ende mehr als zwei Millionen Besucher in den 42 Jahren, in denen es geöffnet war. Egal, ob sie dort ihren ersten „Köpper“ vom Fünf-Meter-Sprungturm oder vielleicht, noch gefährlicher, ihren ersten jugendlichen Flirt wagten.