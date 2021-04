Kommunale Wirtschaftsbetriebe : Bitburgs Wasser soll teurer werden

BITBURG In seiner kommenden Sitzung wird der Bitburger Stadtrat über eine Anhebung der Wassergebühren beraten. Der Werkausschuss hat der Preissteigerung bereits zugestimmt.

Im kreisweiten Vergleich der Wasserpreise schneidet Bitburg recht gut ab. Während für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 175 Kubikmetern pro Jahr in Bitburg inklusive Grundgebühr gut 370 Euro fällig sind, verlangen die Werke der VG Speicher für die gleiche Leistung 396 Euro, die Kommunalen Netze Eifel (KNE) 416 Euro und die Südeifelwerke Irrel sogar 434 Euro. Das zumindest geht aus einer Tabelle zum Vergleich der Wasserpreise in der Region Trier hervor, die dem Bitburger Werkausschuss vorliegt.

In dieser Tabelle zu sehen ist aber auch, wie sich eine von den Stadtwerken Bitburg vorgeschlagene Erhebung der Wassergebühren auf das Ranking auswirken würde. Dann nämlich wäre die Situation eine ganz andere: Statt 370 würden dann knapp 442 Euro auf der Rechnung stehen. Womit Bitburg auf Grundlage der Tabelle nicht nur die höchsten Gebühren im Kreis, sondern in der gesamten Region Trier hätte.

Wie eine Mitarbeiterin der Stadtwerke in der Sitzung des Werkausschusses erklärt, müsse in den kommenden Jahren wieder ein Gewinn erzielt werden, da ansonsten die ausgabenwirksamen Verluste von der Stadt gedeckt werden müssten.

Zum 1. Januar 2022 werden die Gebühren also entsprechend erhöht – vorausgesetzt, der Stadtrat schließt sich in seiner kommenden Sitzung diesem Beschluss an. „Wir waren in Bitburg, was die Förderung des Wassers betrifft, noch nie die günstigsten, weil wir im Gegensatz zu anderen Werken das Wasser aus der Tiefe hochpumpen müssen“, erklärt Werkleiter Bernd Goeblet.