Kostenlosen Parken : Nächster Anlauf für Bitburgs Brötchentaste

Manchmal gibt es wenig freie Parkplätze in Bitburg - etwa hier, am Grünen See. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Wer in Bitburg schnell mal was besorgen will, muss manchmal ein bisschen kurven, bis er einen Parkplatz findet. Seit die Stellplätze am Grünen See kostenpflichtig sind, hat sich die Lage etwas verbessert.

Die Dauerparker sind vertrieben. Doch die FBL ist mit der Situation so, wie sie ist, noch nicht zufrieden. Die Stadtratsfraktion setzt sich seit zwei Jahren für eine „Brötchentaste“ ein.

Damit wäre die erste halbe Stunde parken kostenfrei. Das sollte – so der ursprüngliche Vorstoß der FBL – überall in der ganzen Innenstadt gelten (der TV berichtete). Doch daraus wird nichts. In nichtöffentlicher Sitzung des Ältestenrats hat die Stadt laut FBL-Vorsitzendem Manfred Böttel dazu gesagt, dass ihr dann 200 000 Euro im Jahr an Einnahmen fehlen würden und das nur durch eine Steuererhöhung aufzufangen wäre. „Wie diese Zahl sich berechnet, kann ich mir nicht erklären“, sagt Böttel. Ihm erscheint der Betrag viel zu hoch.

Am Thema bleibt die FBL dennoch dran. Zumindest fordern die Freien nun, dass eine Brötchentaste mal auf mindestens zehn Stellplätzen (Schliezgasse, Grüner See, Am Markt, Denkmal- und Hauptstraße) eingeführt wird.