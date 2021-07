Kommunalparlament : Stadtrat Bitburg berät über Afa und Radwegekonzept

Bitburg (red) Der Stadtrat Bitburgkommt am Donnerstag, 15. Juli, 17 Uhr, in der Stadthalle zur Sitzung zusammen. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende in Bitburg und Ausführungen durch den Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, und weiterer Vertreter verschiedener Behörden.

Dann gibt es einen Infofilm über die Entwicklungen in Nkoumisé-Sud (Kamerun), und es geht um die Bewerbung „Special Olympics Host Town 2023“. Weitere Themen sind der Neubau des Katastrophenschutzzentrums, das Radwegekonzept, der Neubau einer Kita im Bereich Masholder, der Bebauungsplan „Beda-Höfe“ und der Ausbau der Innenstadt.

