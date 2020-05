Einzelhandel : Nächster Schritt zum neuen Rewe und Aldi

BITBURG Mehrheitlich hat der Bitburger Stadtrat der Aufstellung eines Bebauungsplans für die an der Ecke Saarstraße/Industriestraße geplanten Ansiedlung von Aldi und Rewe zugestimmt – allerdings mit einer Einschränkung.

Das Vorhaben stieß von Anfang an nicht bei allen Mitgliedern des Bitburger Stadtrats auf Zustimmung. Und wie die erste Sitzung nach der Lockerung der Corona-Einschränkungen zeigt, hat sich daran in der Zwischenzeit nicht viel geändert.

„Es macht doch niemand seinen Wocheneinkauf im Supermarkt und geht danach in der Innenstadt eine Hose kaufen“, sagt Alexander Jutz. Das Ratsmitglied der Grünen hält wenig von der Argumentation, mit der die Verlagerung des Rewe-Marktes am südlichen Ende der Saarstaße auf das ehemalige Maurer-Gelände an der Ecke von Saar- und Industriestraße begründet wird. „Wer glaubt, dass man damit zusätzliche Käufer in die Innenstadt lockt, der irrt“, so Jutz. Das einzige, was angelockt werde, sei der Verkehr. Jutz ist der Auffassung, dass der Rewe-Markt im Süden der Saarstraße bestens aufgehoben sei.