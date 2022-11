Baukosten : Bitburgs Bauausschuss stimmt höheren Kosten für Kasernen-Kita nicht zu – Stadtrat muss weiter beraten

Bitburg Mitte 2023 soll auf dem Gelände der Alten Kaserne der Umbau eines Gebäudes zur neuen Kita abgeschlossen sein. Bis zum Frühjahr schienen die Kosten im Rahmen zu bleiben. Zwei Gewerke haben nun aber Steigerungen angekündigt – der Bauausschuss wollte sie nicht einfach durchnicken. Nun muss der Stadtrat entscheiden, wie es weitergeht.

Die Ziellinie kommt langsam in Sichtweite: Der Umbau des Gebäudes 2001 der Alten Kaserne in Bitburg kommt voran. Der Bauausschuss der Stadt hat vorige Woche ein ganzes Paket an Auftragsvergaben für den Innenausbau vergeben: Fenster, PVC-und Parkett-Böden, Türen und auch die Küchen können beauftragt werden. Allerdings meldeten die Handwerksbetriebe in Sachen Elektronik und Estrich höhere Kosten an. Der Bauausschuss hat die Zustimmung verweigert – jetzt muss der Stadtrat am Donnerstag entscheiden, wie es weiter gehen soll.