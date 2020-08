Politik : Stadtrat Bitburg spricht über Lidl-Markt

Bitburg (red) Der Stadtrat Bitburg tagt am Donnerstag, 27. August, 17 Uhr, in der Bitburger Stadthalle. Spannendes Thema im öffentlichen Teil ist der Bebauungsplan auf dem Gangolf-Gelände in der Saarstraße.

Der Bauausschuss hatte in jüngster Sitzung bereits grünes Licht für den Umzug des Lidl-Marktes auf das Grundstück gegeben. Nun ist der Stadtrat an der Reihe, sich mit dem Thema zu befassen.