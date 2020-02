Kontroverse Debatte um das Bitburger Großprojekt : Meinungen zur Galerie im Stadtrat

Bitburg (de) Keine Frage: Die Pläne, wie der Beda-Platz einmal aussehen könnte, gefallen. Und zwar allen Mitgliedern des Bitburger Stadtrats ausnahmslos. Dennoch haben die Fraktionen am Ende nicht alle geschlossen für das Projekt gestimmt.

Der Liste Streit hat sich – bis auf Rainer Bertram, der entgegen seiner Fraktion die Hand für den Grundsatzbeschluss gehoben hat – enthalten, da für die Streiter nicht geklärt ist, wo ersatzweise Parkplätze entstehen, wenn durch die Bit-Galerie und die Umgestaltung des Platzes dort welche wegfallen. Die Grünen wiederum, die gegen die Galerie gestimmt haben, gefällt zwar die Platzgestaltung, aber sie sind gegen die Galerie und fürchten, dass diese später leersteht oder den Einzelhandel in der Fußgängerzone belastet. Ein Blick in die Debatte:

Andreas Gerten (CDU) : „Das ist ein Meilenstein für die Attraktivierung unserer Stadt. Dieser Platz bekommt eine völlig neue Qualität. Ein Ort, an dem man sich gerne aufhält. Bitburg kann stolz darauf sein, dass private Investoren zu diesem Engagement bereit sind. Die Bagger sollten noch in diesem Jahr rollen.“

Paul Bies (Grüne): „In vielen Städten wurden Einkaufszentren gebaut. Das war aber nicht zum Vorteil der Städte. Das Konzept der Einkaufszentren hat sich in Kleinstädten nicht bewährt. Wer kann sagen, was nachher noch in der Bit-Galerie ist.“