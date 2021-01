Kommunalpolitik : Stadtratssitzung als Video-Konferenz

Bitburg (red) Der Bitburger Stadtrat tagt am Donnerstag, 28. Januar, 17 Uhr, öffentlich in Form einer Video-Konferenz. Unter anderem wird über den Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus an der Ecke Thilmanystraße/Mötscher Straße entschieden.

