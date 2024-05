Die Kandidaten CDU Prüm setzt auf „junge Köpfe“ für die Stadtratswahl

Seit zehn Jahren ist Harald Valentin (44 Jahre) schon für die CDU im Prümer Stadtrat dabei. Sollte er wieder in den Rat gewählt werden, was bei einem ersten Listenplatz als sicher gelten dürfte, wird er der zukünftige Fraktionssprecher werden. Peter Wind, der den Posten bislang innehatte, tritt zwar auch wieder an, hat sich aber auf einen hinteren 19. Platz aufstellen lassen.