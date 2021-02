Stadtentwicklung : Das kann dann bitte weg

Prüm Der Stadtrat Prüm hat die Nicht-Zukunft des Parkdecks in der Bahnhofstraße besiegelt: Es wird abgerissen, zusammen mit dem ehemaligen Haus Inselberger.

Es ist ein echter Weggucker: das Prümer Parkdeck am Friedhof in der Bahnhofstraße. Nach gut vier Jahrzehnten wird jetzt der ohnehin verrottende Betonprügel verschwinden, und auch die anderen Gebäude dahinter sollen abgerissen werden. Auf der gesamten Fläche werden anschließend Stellplätze angelegt, mit Bepflanzung drumherum. Ein kleiner Park-Park sozusagen.

Droht dem Parkdeck am Friedhof in Prüm der Abriss?

Wann abgerissen wird, steht noch nicht fest. Aber: schnellstmöglich, so der Plan. Zügig voran geht es auch mit dem Vorhaben von Investor Lars Grosenick, neun Bauplätze unterhalb der Stadtwaldsiedlung zu erschließen und damit auch die Lücke zur Langemarckstraße abzudichten: Die Stadt verkauft ihm, wie in der vorigen Sitzung beschlossen, dafür ein kleines Grundstück an der Tettenbachstraße, das an Grosenicks Flächen grenzt. Rosemarie Bitzigeio vom Winterspelter Büro Plan Lenz erläutert den Fraktionen den Vorentwurf für das Gelände mit insgesamt mehr als 5000 Quadratmetern neuer Wohnfläche und der Möglichkeit, das ein oder andere „nichtstörende Gewerbe“ dort zu erlauben: „Wenn einer eine kleine Ferienwohnung oder Gästezimmer vermieten will, sollte das in der Waldstadt Prüm kein Problem sein.“