Kommunen : Sie hat’s verdient

Monika Rolef: die erste Prümer Ehrenbürgerin. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Der Stadtrat Prüm hat in seiner ersten Sitzung seit Januar, pandemiebedingt in der Karolingerhalle, ein dickes Programm abgearbeitet. Und Monika Rolef zur ersten Ehrenbürgerin aller Zeiten gemacht.

Es gibt Sätze, deren Doppeldeutigkeit einem zunächst gar nicht klar ist. Der Prümer Stadtbürgermeister Johannes Reuschen sagt so einen Satz zu Beginn der ersten Ratssitzung seit Ausbruch der Pandemie, platzbedingt in der Karolingerhalle: „Jetzt müssen wir nur noch die braunen Pflanzen entfernen.“

Gemeint sind die Bewuchsreste, die am Hahnplatz blieben, als man dort mit einer neuen, glyphosatfreien Methode das Unkraut bekämpft hatte.

Der Stadtrat Prüm in Coronazeiten: Das geht nur in der Karolingerhalle. Mit dabei: Etliche Zuhörer. Foto: Fritz-Peter Linden

Mehr als eine Stunde später befasst sich der Rat dann noch einmal mit braunen Resten, politischen diesmal: Unisono und symbolisch – weil es formal nicht mehr nötig wäre – distanzieren sich alle Fraktionen von der Ehrenbürgerschaft, die frühere Stadtverantwortliche einst Adolf Hitler, Paul von Hindenburg und dem Eifelvereinsvorsitzenden Karl Kaufmann verliehen hatten (der TV berichtete).

Den Antrag, auch Kaufmann den Titel zu entziehen, hatte Monika Rolef gestellt, Mitglied der gemeinsamen Fraktion der Prümer Bürgerbewegung (PBB) und der FWG, Basilikabetreuerin, Gästeführerin, Bertrada-Doppelgängerin, Gründerin der Initiative Frauenschuh, Pflegerin des Duppborns, Bestellerin diverser Statuen, die Menschen aus der Prümer Geschichte zeigen, und bestimmt haben wir noch einiges vergessen aufzuzählen.

„Was haben wir noch – ach, Top 20“, sagt Reuschen. Genau: „gemeinsamer Antrag der Stadtratsfraktionen zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts“. Peter Wind, Chef der CDU-Fraktion, ergreift das Wort. Er erinnert zunächst an Franz-Josef Faas, den bisher letzten Ehrenbürger, 2017 gestorben.

Aber „noch nie gab es in der Stadt Prüm eine Ehrenbürgerin“. Und allen sei da eine Person eingefallen, die diesen Titel nun wirklich verdiene. Wenn er alles aufliste, was Prüm ihr verdanke, „dann wird diese Stadtratssitzung wirklich bis morgen dauern“.

Und, klar, es geht um Monika Rolef. Sie soll’s werden. Applaus im Rat, Markus Fischbach (SPD-Fraktionschef) übernimmt: „Jetzt ist die Katze aus dem Sack“, sagt er, es sei allen „eine Freude und Ehre“, der neuen Trägerin den Titel zu geben – und hoffentlich ein Ansporn auch für andere: „Wer sich verdient macht, kann Ehrenbürger werden.“

Da kann sich Stefan Maselter (PBB/FWG) nur anschließen – und seine Fraktionsfreundin um Nachsicht dafür bitten, dass man sie in der jüngsten internen Sitzung im Dunkeln gelassen habe über diese Entscheidung.

Monika Rolef, daran erinnert sie der Bürgermeister, darf sogar mit den anderen abstimmen, weil sie durch den Titel „weder Vor- noch Nachteile“ haben werde.

Da muss die künftige Ehrenbürgerin aber erst einmal aufstehen: Sie freue sich total – „auch als Bertrada“ (Prümer Klostergründerin und Urgroßmutter Karls des Großen), Karl habe schließlich „Eifeler Milch“ getrunken, der Rat lacht, so ist das eben mit Monika Rolef, und sie dankt allen von Herzen.

Die offizielle Ernennung aber erfolgt erst am 1. Oktober: Dann wird Monika Rolef 80. „Kommst du auch?“, fragt sie Johannes Reuschen. Aber ja: „Ich würde mich sogar trauen“, sagt der, „deine Laudatio zu halten.“

Es sind schöne, bewegende und zugleich lustige Momente. Der Beschluss geht, wie auch anders, einstimmig durch.

Das gilt auch für nahezu alle Punkte, die bis dahin beackert werden. Einer davon: Die Bürger-Initiative „Achterweg“ – dahinter verbergen sich Anwohner dieser und weiterer Straßen in Nachbarschaft zu den neuen Baugebieten Steinertsbach 1 und 2. Deren Sorge: der zunehmende Verkehr. Hugo Stolz und Kurt Daun zeigen, was sie dort gesehen und gemessen haben – unter anderem einen Wagen, der mit satten 87 Kilometern pro Stunde durchraste. In einer Tempo-30-Zone.

Stolz stellt aber auch klar: „Initiative, das hört sich an, als wenn man gegen etwas wäre.“ Das sei aber nicht so – und man sei auch absolut für die Baugebiete, zumal sie Familien mit Kindern in die Stadt bringen. Aber gerade für junge und alte Fußgänger werde es eben immer gefährlicher.

Und sie kritisieren nicht nur, sondern machen auch Vorschläge, wie man, etwa durch neue Markierungen und kleinere, finanzierbare Umbauten, die Gefahrenstellen entschärfen könne.

Reuschen und Elke Berens vom Ordnungsamt der Verbandsagemeinde legen eine Statistik vor, sie basiert auf Messungen, die man dort einen Monat lang gemacht hat. Tatsächlich: viel Verkehr, manche zu schnell, aber auch viele, die sich an die Regeln halten.

Das Thema soll an diesem Abend nicht erörtert werden – man sammele zuerst, sagt Reuschen und verspricht, dass alle Bürger-Anregungen in künftige Entscheidungen einfließen werden. Das wird auch in der Kolpingstraße gelten: Sie soll ausgebaut werden, Stefan Jovy vom Ingenieurbüro Scheuch stellt die Planung vor – und die Probleme, die es dort unter anderem mit der teils beengten Situation gibt. Kosten wird der Ausbau mindestens eine Million Euro – und auch dazu wird die Stadt noch eine Bürgerversammlung einberufen. Ebenso beim Ausbau auf der Dausfelder Höhe und in Lenzbrück.

Jovy erläutert den Ratsfraktionen auch die Straßenplanung im neuen Baugebiet „Steinertsbach 2“. Auch die wird ordentlich Geld kosten, 530 000 Euro insgesamt. Falls sich allerdings der Endausbau, sagt er, um Jahre verzögere, „dann wird’s teurer“. Ist nicht zu befürchten: Steinertsbach 1 ist ausverkauft, das letzte städtische Grundstück ging gerade weg, wie Reuschen noch einmal mitteilt.

Weitere Punkte: Sebastian Wiesen, der neue Chef der Tourist-Information Prümer Land (der TV berichtete), stellt sich vor und erläutert, was er vorhat – dazu zählt auch ein neuer Auftritt in den Sozialen Medien. Der FC Prüm, Pächter der Sportanlage, will das Hauptgebäude sanieren – für 49 000 Euro. Der Verein bittet die Stadt um einen Zuschuss in Höhe von 15 000 Euro. Der wird genehmigt – allerdings, finden alle, „soll es dann auch gut sein“.