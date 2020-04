Keine Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August : Stadtrat wird über Bitburgs Folklore-Festival beraten

Fällt dieses Jahr wahrscheinlich komplett ins Wasser - und das nicht wegen der Witterung: Es wird schwer, Bitburgs Folklore-Festival auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Selbst wenn die Regeln in Bezug auf Großveranstaltungen im Oktober gelockert werden sollten. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Dass dieses Jahr das Bitburger Folklore-Festival wegen des Verbots von Großveranstaltungen ausfallen wird, tut auch dem Bürgermeister leid. „Aber“, sagt Joachim Kandels, „es muss das Ziel bleiben, Kontakte zu vermeiden.“ Ob das Fest, das Jahr für Jahr mehr als 60 000 Besucher über die vier Festival-Tage zieht, auf einen späteren Termin verschoben werden kann, ist völlig offen.

„Dieses Fest als Leuchtturm der Völkerverständigung, gerade in einem krisengeschüttelten Europa nicht stattfinden zu lassen, fällt nicht nur mir, sondern sicherlich allen in der Stadt und der Region schwer“, sagt Kandels. Anfang Mai will er das Thema im Ältestenrat besprechen.