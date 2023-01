Viele Faktoren : „Unvermeidbar“ – Warum die Stadtwerke die Abwassergebühr in Bitburg erhöht

Info

Die Stadtwerke haben den klassischen Auftrag zur Trinkwasserversorgung und -entsorgung. Als dritten Betriebszweig sind die Werke zudem zuständig für die zwei Parkhäuser und die Tiefgarage der Stadt.

Für die Trinkwasserversorgung werden vier Tiefbrunnen unterhalten: zwei im Königswäldchen, einer in Steinebrück (Reserveanlage) und einer in Mötsch. Alle Anlagen fördern im Jahr circa eine Millionen Kubikmeter Grundwasser aus 160 bis 200 Metern Tiefe. Das Frischwasser-Rohrsystem ist etwa 160 Kilometer lang.

In fünf Kläranlagen wird das Abwasser aufbereitet: in Bitburg-Ost, am Flugplatz sowie in Erdorf, Stahl und Masholder. Die Werke haben zudem 16 Rückhaltebecken und ein 170 Kilometer langes Kanalnetz.

Die Personalstruktur: zehn Mitarbeiter in der Wasser-Kolonne, sieben in der Abwasser-Kolonne, drei Elektriker sowie in jedem Bereiche einen Auszubildenden. In der Verwaltung arbeiten 15 Kräfte.