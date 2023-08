Kommunale Versorgung Stadtwerke Bitburg simulieren den Blackout – und keiner hat’s gemerkt

Kein Lebensmittel wird so stark kontrolliert wie das Leitungswasser. Doch was passiert eigentlich, wenn das Stromnetz ausfällt? Ist die Frischwasserversorgung gesichert? Kann das Abwasser noch ausreichend gereinigt werden? „So unwahrscheinlich eine Situation, in der flächendeckend das gesamte Stromnetz für längere Zeit ausfällt, auch ist, wir müssen einfach in der aktuellen Situation auf alles vorbereitet sein“, sagt Bernd Goeblet, Leiter der Stadtwerke Bitburg. Egal, wie gut eine solche Notlage in der Theorie durchgegangen werde, ob die Stadtwerke wirklich für den Fall der Fälle vorbereitet seien, zeige letztlich nur eine Übung. „Die haben wir nun in Abstimmung mit der Stadtverwaltung gemacht – ohne dass es die Öffentlichkeit bemerkt hätte. Das heißt: Der Test ist gelungen“, sagt Goeblet.