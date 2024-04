Es geht um Wasserstoff Warum ein Projekt in Bitburg für die Strom-Strategie der SWT so wichtig ist

Blackout – flächendeckender Stromausfall in Deutschland. Vor einem Jahr hatten viele Menschen die Sorge, dass die Lichter ausgehen würden, als die letzten Atomkraftwerke vom Netz gingen. Es ist anders gekommen. Der Blackout blieb aus. Die Strompreise sind nicht – wie von einigen Kritikern des Atomausstiegs prophezeit – ins Unermessliche explodiert. Im Gegenteil. An den Börsen ist Strom billiger geworden. Deutschland habe ausreichend eigene Kapazitäten, den Strombedarf im Inland zu decken, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Wochenende. Als Beispiel nennt er den Ausbau der Erneuerbaren Energie. Wind und Sonne produzieren laut dem Bundesverband Erneuerbare Energien an manchen Tagen mehr Strom, als in Deutschland verbraucht wird. An Ostern war das zum Beispiel der Fall. Die Strompreise an der Börse fielen kurzzeitig ins Negative.