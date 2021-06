Lokalpolitik : Bitburg-Stahler Ortsbeirat hält an Lärmschutzwall-Plänen fest

Bitburg-Stahler Ortsbeirat hält an Lärmschutzwall-Plänen fest

Der Lärmschutzwall bei Stahl sollte auch vorbei am Kreisel des Knotenpunktes von B 50 und B 51 führen. Foto: Uwe Hentschel

BITBURG-STAHL Mit dem Abbruch der Planungen für den bei Stahl geplanten Lärmschutzwall will sich der dortige Ortsbeirat nicht abfinden.

„Natürlich kann ein Stadtteil nicht ungebremst wachsen“, sagt Willi Heyen. „Aber hier haben wir einen Bereich, wo eine weitere Entwicklung absolut sinnvoll wäre“, erklärt er und zeigt dabei auf das Areal, um das es geht. Der Ortsvorsteher von Stahl steht auf dem Wendehammer des Stahler Wohngebiets Am Hahnenberg und blickt von dort über die großen Wiesenflächen in Richtung B 51.

Der Verkehr von dort ist gut zu hören. Wollte man dort ein neues Wohnbaugebiet erschließen oder das Gebiet Am Hahnenberg erweitern, wäre ein Lärmschutzwall unumgänglich. Weshalb Heyen und die übrigen Mitglieder des Stahler Ortsbeirats froh waren, dass sich der Bitburger Stadtrat im vergangenen Jahr mehrheitlich für die Errichtung eines Lärmschutzwalls ausgesprochen hatte. Aufgeschüttet werden sollte dieser Hügel zwischen dem südlichen Anschluss von Stahl, vorbei am Kreisel des Knotenpunktes B 50/B 51 und von da entlang der B 51 in Richtung Friedhof Kolmeshöh.