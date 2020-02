Begegnung : Stammtisch mit Amerikanern

Spangdahlem (red) Derdeutsch-amerikanische Stammtisch ist eine lockere Runde, bei der jeder willkommen ist. Das nächste Treffen ist am Freitagabend, 14. Februar, in Spangdahlem. Anmeldung und weitere Informationen gibt es bei John Constance per Mail an constance@atlantische-akademie.de