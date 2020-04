Kostenpflichtiger Inhalt: Liebe in Corona-Zeiten : Viele Hochzeiten werden abgesagt, einige Paare scheuen aber nicht die erschwerten Bedingungen

Ihre Freunde haben Elisabeth und Daniel Weiler eine Drive-By-Hochzeit organisiert. Foto: TV/Privat

Karlshausen Hochzeiten sind in den vergangenen Jahren immer mehr zu richtigen Events geworden. Das Corona-Virus hat diesem Trend nun ein jähes Ende bereitet. Wer sich in diesen Zeiten das Ja-Wort gibt, muss bereit sein, auf vieles zu verzichten.

Elisabeth und Daniel Weiler treten aus dem Standesamt. Ein Audi parkt vor der Tür. Am Steuer: die Trauzeugen der Frischvermählten, die Überraschung ist perfekt. Eigentlich hätten die zwei das Paar zum Altar begleitet, zusammen mit Freunden und Familie. Nach der Zeremonie sollte die Feier mit einem Umtrunk auf Schloss Kevenig weitergehen. Doch den Plänen kommt das Virus dazwischen.

Ein anderes Paar, ein anderer Tag: Auch Tanja und Christian Adenau ergeht es bei ihrer Trauung am 27. März nicht anders. Eigentlich ist eine kleine Feier in der Hüttinger Mühle geplant. Doch die fällt ins Wasser. Schließlich sind sie zu viert im Trauzimmer: Braut, Bräutigam, die Standesbeamtin. Und der Sohn ist mit von der Partie, im Bauch von Mutter Tanja. „Wenn ich nicht im achten Monat schwanger gewesen wäre“, sagt sie heute: „Hätten wir an diesem Tag nicht geheiratet.“

Info Wo darf man überhaupt noch heiraten? Von den Schlössern Malberg, Niederweiss und Kewenig über die Burgen Rittersdorf, Dudeldorf und Dasburg bis hin zur Kapelle im Prümer Konvikt, es gibt im Eifelkreis viele außergewöhnliche Orte für Traumhochzeiten. Leider sind die meisten in Corona-Zeiten nicht verfügbar. Denn das rheinland-pfälzische Innenministerium hat empfohlen, Hochzeiten auf die Räumlichkeiten der Standesämter zu beschränken. In der Südeifel sowie in den Verbandsgemeinden Prüm und Speicher stehen Paaren daher nur die Trauzimmer in den jeweiligen Rathäusern zur Verfügung. Im Bitburger Land dürfen derzeit hingegen noch alle Außenstellen, darunter auch die Burgen in RIttersdorf und Dudeldorf genutzt werden. Da Feiern im größeren Rahmen derzeit nicht möglich sind, seien viele dieser Orte aber derzeit nicht so gefragt wie sonst, schreibt eine Sprecherin der VG. In der VG Arzfeld kann man sich ebenfalls weiterhin im Standesamt das Ja-Wort geben und auf der Burg Dasburg.

Denn in der Corona-Krise, so sind die Bestimmungen des Innenministeriums, darf man zwar den Bund fürs Leben schließen. Allerdings nur im allerkleinsten Kreis und unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Nur die Eheleute, Kinder, und ein Standesbeamter hinter Plexiglas, sind zugelassen.

Wer das Trauzimmer betritt, muss sich desinfizieren. Der Handschlag zur Besiegelung des Gelöbnisses fällt flach. Was Beamten wie Paaren „befremdlich“ vorkommt, wie die Prümer Standesbeamtin Julia Schmitz sagt.

„Der schönste Tag im Leben“ läuft derzeit also völlig anders ab, als mancher sich das vorstellt. Vor dem Ausbruch von Covid-19 ging der Trend eher hin zur Eventhochzeit. Die Südeifeler Standesbeamtin Evelyne Schneider sagt: „Die Hochzeit hat bei vielen die kirchliche Trauung ersetzt. Und die allermeisten Zeremonien wurden mit erheblichem Aufwand geplant.“ Das heißt: Hunderte Gäste, Limousinenservice für die Braut, fliegende Tauben, Live-Musik, Fotograf, das volle Programm.

Mit ganz so viel Aufwand haben weder die Weilers, noch die Adenaus, ihr Gelöbnis organisiert. Doch auch die beiden Karlshausener Familien müssen verzichten. Statt im Schloss Kevenig werden die Ringe im Rathaus Neuerburg getauscht (siehe Info), statt eines Fotografen macht Standesbeamtin Evyline Schneider die Fotos mit dem Handy. Und Freunde und Familie dürfen auch nicht mitfeiern.

Klar, dass es nun viele gibt, die nicht reduzieren wollen. Einige sehen sich auch veranlasst, Festlichkeiten erstmal abzublasen, wie eine Anfrage bei den Standesämtern ergibt.

In der Verbandsgemeinde Prüm haben fünf Paare ihre Trauungen verschoben, im Bitburger Land zwei, in Speicher eines, in der Südeifel sogar neun. Insgesamt haben sich seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen im Eifelkreis aber auch 24 Eheleute das Ja-Wort gegeben.

Nach wie vor gibt es also noch Liebende, die die Sache durchziehen. Und damit zurück zu Elisabeth und Daniel Weiler, denen ihre Trauzeugen, trotz der Umstände, einen unvergesslichen Tag bereitet haben.

Nachdem die beiden nämlich in den Audi einsteigen, sie im Abendkleid, er im neuen Anzug, geht es von Neuerburg in Richtung Heimat Karlshausen. Dort rollt man unter einem über der Straße gespannten Banner durch. Am Rand des Weges stehen Freunde und Familie mit Sekt, Geschenken und Rosen.

Es wird aus dem Autofenster angestoßen, natürlich mit gebotenem Sicherheitsabstand. Und als krönenden Abschluss dieser „Drive-By-Hochzeit“, wie Elisabeth Weiler es nennt, trägt eine Freundin den zwei ein intimes Ständchen im Hof vor. Begleitet von Klaviermusik, vom Handy abgespielt, singt sie Elisabeth’s Lieblingslied „Dank dir“ von Sarah Connor.

„Das war so süß“, sagt Elisabeth Weiler: „Letztlich war der Tag durch die Überraschung für uns beide so noch viel schöner, als wir uns das vorgestellt hätten.“ Bereut haben auch die Adenaus es nicht: „Wir haben das Beste draus gemacht. Die Zeremonie war den Umständen entsprechend schön gestaltet.“ Am Anfang seien sie enttäuscht gewesen, räumt die Braut ein, dass nach all der Planerei nur eine derart reduzierte Hochzeit möglich war. Doch wegen der baldigen Geburt habe man auf Nummer sicher gehen wollen. Deswegen: die Heirat, die man sogar einige Tage vorgezogen hat.

Auch bei den Standesbeamten gehen die Meinungen auseinander. In Speicher etwa findet man „es befremdlich und sehr schade, dass keine Gäste mit anwesend sein dürfen. Die Trauung sei ein besonderer Anlass und „da gehört eine Hochzeitsgesellschaft dazu.“

Auch im Neuerburger Standesamt gelten besondere Regeln. Foto: TV/Privat