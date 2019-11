Musik : Star-Drummer gibt Workshop in der Abteistadt

Prüm Der vielseitig versierte Drummer Stefan Kickertz besucht am Sonntag, 24. November, als Dozent des Workshops „Orchester-, Marsch-Percussion & Co" die Musikschule Kalimba in Prüm. In einem dreistündigen Kurs gibt wirft er einen Blick auf viele verschiedene Instrumente: A2 Becken, Deutsche Locke, Große Trommel- und Beckenphrasierung werden ebenso Thema sein wie Percussion ohne Noten oder auch das Triangelspiel.

