Benefizlauf : Fröhliches Finale im Farbenrausch

Pronsfeld/Trier Toller Tag, fantastische Leistung: 350 Aktive und viele Helfer machen mit beim Benefizlauf für die Kinderkrebsstation Trier. Und sie sammeln mehr als 10 000 Spenden-Euro.

Am Ende haben auch sie gefeiert – wie so viele in der gesamten Region an diesem letzten und so heißen Juniwochenende. Aber davor stand eine Riesenleistung: Ein Lauf von Trier nach Pronsfeld, 100 Kilometer Strecke, organisiert von Waltraud Holper mit vielen weiteren engagierten Helfern.