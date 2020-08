Volksfreund-Projekt ZeiLe : Mitreden, Bescheid wissen und eine eigene Meinung haben

ARZFELD Mit großem Erfolg haben drei Auszubildende der Raiffeisenbank Westeifel am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teilgenommen.

Egal, ob Arzfeld, Berlin oder New York – wenn in der Region oder der Welt etwas passiert, haben es die Auszubildenden der Raiffeisenbank Westeifel gelesen. Denn schon traditionell nehmen die angehenden Bankkaufleute am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil.