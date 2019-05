Musik : Starke Truppe mit langer Geschichte

Preist Der Musikverein Preist feiert Geburtstag und richtet das Kreismusikfest am Wochenende aus – mit vielen Gästen.

(red) Der MV Preist ist mehr als ein Musikverein. Denn hier wird nicht nur musiziert, sondern auch miteinander Spaß gehabt: Ob bei Teamwettbewerben in Preist, bei der Jahresanfangsparty, bei der Vatertagswanderung oder beim gemütlichen Teil nach einer Probe oder einem Probenwochenende. Der Verein ist eben jung geblieben, obwohl er in diesem Jahr 140 Jahre alt wird.

Grund genug, in diesem Jahr als Gastgeber das Kreismusikfest des Kreismusikverbands Bitburg-Prüm am Wochenende, 11./12. Mai, auszurichten. Dabei wird der Verein vielen Gastvereinen die Möglichkeit bieten, zu zeigen, was sie so draufhaben.