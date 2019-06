Engagement : Starker Einsatz der Bitburger Jugend bei der 72-Stunden-Aktion 2019

Bitburg (red) Im Rahmen der großen Sozialaktion des Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) „72 Stunden – uns schickt der Himmel“ hatte die Gruppe vom Bitburger Jugendhaus die Aufgabe erhalten, die Grillstelle der St.

Am Sonntag konnte die Gruppe nach 72 Stunden des fleißigen Werkelns die fertigen Arbeiten an die St. Martin Schule übergeben. Das Foto zeigt die Mitglieder der Gruppe vom Haus der Jugend in Bitburg an der neu gestalteten Grillstelle der Schule.