Natur : Ein Helfer im Kampf gegen den Käfer

Schweres Wetter in der Eifel. Gut, wenn der Wald stabil steht. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm/Gerolstein Der Schnee der vergangenen Tage lässt uns vergessen, welches Wetter vorher herrschte, wochenlang: Regen. Hilft das Boden und Wald, stärkt es die Bäume? Beim Forstamt Prüm warnt Alexander Wendlandt vor verfrühtem Optimismus. Und nennt einen natürlichen Gegner des Käfers, auf den man jetzt hofft.

Von Fritz-Peter Linden

Prüm „Ich bin hier genau richtig“, sagt Alexander Wendlandt: Der 41-Jährige hat vor fast genau 100 Tagen die Leitung des Forstamts Prüm übernommen. Er folgt auf Peter Wind, inzwischen Regionalleiter Mitte bei den Landesforsten (der TV berichtete).

„Große Fußstapfen“, sagt Wendlandt, „aber wir haben einen regen Austausch“ – einen, von dem er sehr profitiere. „Und ich habe ein super Team hier.“ Kurz: „Das ist genau das, was ich machen wollte.“

Wendlandt, der ein Forststudium absolviert hat, ist den Prümern kein Unbekannter: 2013 wurde er Chef der rheinland-pfälzischen Sektion im Naturpark Nordeifel. Zwei Jahre darauf wechselte er ins Landes-Umweltministerium, wo er mit Jagdpolitik und europäischer Forstpolitik befasst war. Dann ging er zum Gemeinde- und Städtebund und schließlich zurück in die Forsten: zuerst in Gerolstein, jetzt wieder in Prüm. „Es ist die Arbeit, die ich immer machen wollte“, sagt Wendlandt.

Da fragen wir ihn gleich einmal nach der Lage in den Wäldern: Immerhin hat es in diesem bisher so milden Winter bis in die vorvergangene Woche lange, sehr lange und an manchen Tagen heftig geregnet. Das müsste doch den Böden und den Bäumen geholfen haben, sich für das Frühjahr zu wappnen – denn wenn sie stabil sind, können sie den Käfer mit ihrem Harz erledigen.

Insofern sollte das mit dem Regen doch sehr gut gewesen sein. Oder? Einerseits ja, sagt Wendlandt – „die Böden sind gut gesättigt, der Speicher ist voll. Der Regen hat auf jeden Fall geholfen. Und für den Käfer ist das schlecht.“

Zurück in Prüm, jetzt als Chef des Forstamts: Alexander Wendlandt. Foto: Fritz-Peter Linden

Aber er sagt auch: „Eine richtige Entspannung sehe ich da nicht.“ Denn zum einen sei der Boden auf der Schneifel nicht tiefgründig – unter der Erdschicht komme schon bald das Gestein, das Wasser könne also nicht weiter hinabsinken. Und das führe eben dazu, dass der Waldboden extrem aufgeweicht sei.

Die Folge: Bäume fallen um, weil ihnen der Halt fehlt. Oder Holztransporter: Vor zwei Wochen, in der Vulkaneifel, sank ein solcher LKW bei Steffeln im aufgeweichten Waldweg ein und kippte zur Seite.

Einen „Riesenwasserspeicher“ würde sich Wendlandt wünschen, in dem man all den Regen hätte auffangen können, um ihn bei Bedarf in die Waldböden zu pumpen. „Aber das geht ja nicht.“

Und dann sei da eben immer noch der Käfer. Wo der Buchdrucker in den Rinden steckt, erkennt man daran, dass sich die Bäume, Fichten vor allem, von den Wipfel herab rötlich färben.

Die Eifel, sagt der Forstamtschef, sei da bisher noch verhältnismäßig glimpflich davongekommen. „Da sind andere Bereiche wie meine Heimat, der Teutoburger Wald, aber auch der Hunsrück, der Westerwald oder das Sauerland, schwerer gebeutelt“.

Trotzdem gelte auch hier: „Wir müssen auf der Hut sein.“ Der Frühling könne wieder so trocken ausfallen wie in den vergngenen Jahren. Gut für den Käfer, der dann eine Generation nach der anderen ausbilden kann.

Abgesackt im weichen Boden: Der verunglückte Langholz-LKW bei Steffeln. Foto: Polizei Prüm

Seine Hoffnung setzt Wendlandt in drei Dinge: erstens, dass es vielleicht doch nicht so trocken wird in den kommenden Monaten. Zweitens in einen Pilz mit dem Namen Beauveria bassiana – denn der gedeihe bei hoher Feuchtigkeit. Und er sei ein natürlicher Gegenspieler des Borkenkäfers. Ob das aber so geschieht? „Es hängt jetzt viel von den nächsten Wochen und Monaten ab“, sagt Wendlandt.

Die Situation wird beim Forstamt überwacht, auch mit einigen Käferfallen, „um die Aktivität im Auge zu behalten“. Allerdings eignen sich die Fallen nur zum Monitoring. Wendlandt: „Eine effektive Reduktion der Käferpopulation ist damit leider nicht möglich.“

Und drittens setzt das Forstamt auf Frauen und Männer in der Region, die mithelfen wollen, die Wälder zu schützen. Dazu haben die Prümer einen Aufruf gestartet: Für die Zeit von April bis Oktober sucht man Ortskundige, die bei der Borkenkäferüberwachung in den Wäldern die Revierleitungen unterstützen.

Wer sich meldet, soll dann in abgegrenzten Gebieten wöchentlich – und gegen ein Honorar - die Waldbestände auf frischen oder bestehenden Borkenkäferbefall kontrollieren, die Stellen markieren und die jeweilige Revierleitung darüber benachrichtigen.