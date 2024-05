Unwetter in Eifel und Hunsrück „Da sind uns die Hände gebunden“: Wieso Starkregen für Feuerwehren besonders tückisch ist

Es ist eine Reaktion, die man bei Starkregen häufig hört: „Hier war nix.“ So auch am Donnerstag wieder in Eifel und Hunsrück. In weiten Teilen dieser Gebiete, zum Beispiel in Bitburg selbst, war es ein normales Gewitter. Kurze Schauer, Donner und Blitz, hier und da ein Hagelkorn. Nur: An anderen Orten kam es dafür umso heftiger runter.