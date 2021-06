Unwetter : Gewitterfront trifft Teile des Eifelkreises – überflutete Keller, Geröll auf den Straßen und ein Hangrutsch

Bickendorf/Seffern/Rommersheim Eine Gewitterfront hat am Dienstag zum Nachmittag hin Teile des Eifelkreises getroffen.

(aff/fpl) Eine Gewitterfront hat den Eifelkreis am Dienstag Nachmittag getroffen. Neben Rittersdorf, Mettendorf, Bausdorf und Biesdorf war die Feuerwehr auch in Bickendorf im Einsatz. „Allein in Bickendorf mussten wir mit 80 Kräften vor Ort sein, weil über 20 bis 30 Minuten Starkregen über dem Ort niederging“, sagt Willi Schlöder, stellvertretender Kreisfeuerwehrinspekteur. Sturzflutartig sei das Wasser die Hänge hinabgelaufen, habe Geröll auf die Straßen geschoben und Keller überflutet. Bei Seffern sei es zudem zu Hangrutschungen gekommen. „Wir müssen die Schäden aktuell noch erfassen“, sagt Schlöder am späten Nachmittag.