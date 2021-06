Politik : Starkregenkonzept ist Thema im Rat

Bauler (red) Im Ortsgemeinderat Bauler geht es am Dienstag, 22. Juni, um 20.15 Uhr in der Wohnung der Ortsbürgermeisterin um eine geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage, das Starkregenvorsorgekonzept und Reparaturarbeiten am Fußgängersteg und an der Schutzhütte im Gaytal.