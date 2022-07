Digitalisierung : Breitband im Bitburger-Land: Spatenstich für den DSL-Ausbau

Bitburger-Land Ein schwarzer Fleck auf der Karte zur Breitband-Netzabdeckung im Eifelkreis schließt sich: Biersdorf, Burbach, Oberweiler, Neidenbach, Neuheilenbach, Wiersdorf sowie der Wißmannsdorfer Ortsteil Koosbüsch werden ans Glasfasernetz angeschlossen.

Lange Zeit wurde das Projekt wegen gerichtlicher Streitigkeiten ausgebremst. Ein in den sieben Dörfern aktives Telekommunikationsunternehmen aus Euskirchen hatte gegen einen Ausbau durch die Telekom geklagt. Der Eifelkreis, der im Rahmen seiner millionenschweren und von Bund und Land geförderten Breitband-Initiative nahezu das gesamte Kreisgebiet in Angriff genommen hat, wurde zunächst durch die Klage ausgebremst. Ein geförderter Breitbandausbau durch ein konkurrierendes Unternehmen war aus Sicht des Klagenden aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht möglich. Nach dem Verwaltungsgericht Trier hat aber auch das Oberverwaltungsgericht Koblenz die Klage aus Euskirchen abgewiesen (der TV berichtete). Die Technik des Unternehmens sei zu alt, um eine Versorgung in dem Umfang, wie sie gefordert werde, zu liefern, so die Begründung des Gerichts.