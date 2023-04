Mit der VR eins Bankfiliale in Irrel hat die Volksbank Eifel eG am Sonntagmorgen ihre sechste Zukunftsfiliale eröffnet. ?Damit setzen wir unser Konzept moderner Filialen weiter um und sind nun an allen großen Standorten unseres Unternehmens damit vertreten. Der moderne Vertrieb ist auf die speziellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet?, sagte Bankvorstand Andreas Theis bei der Eröffnung. Die VR Eins Bankfiliale Irrel bietet in neuen Räumen mit einem einzigartigen Raumkonzept eine moderne und einladende Atmosphäre. Mit der kompetenten, zuverlässigen und persönlichen Beratung, kombiniert mit modernen und digitalen Services und Kommunikationswegen, steht die VR Eins für ein ganz besonderes Beratungserlebnis.

Foto: Hoeser Rudolf