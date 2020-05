Glaube : Statt Prozession: Gläubige schmücken Stationen mit Blumen

Wegen der Corona-Pandemie fiel in Spangdahlem das traditionelle Maifest am 30. April aus – eine fast 300 Jahre alte Gelöbnisprozession zum Schutz gegen die Pest. Um dieses Brauchs aus aktuellen Anlass zu gedenken, hat der Pfarrgemeinderat in und um Spangdahlem Wegekreuze und Stationen der Prozession mit Blumen und Kerzen geschmückt. So konnte sie jeder für sich aufsuchen und ein kurzes Gebet sprechen. Im Bild das Wegekreuz an der Straße „Auf Engelsrech“. Foto: Andrea Gerten Foto: Andrea Gerten