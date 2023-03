Auf dem Weg ins Krankenhaus : Stau auf der A60 bei Prüm: Hochschwangere Frau steckt im Stau fest

Ein Lastwagen auf der A60 steht quer Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Prüm Durch die Schneefälle in der Nacht ist es in der Eifel zu Staus auf der A60 gekommen. In dem Stau steckte allerdings auch eine hochschwangere Frau fest, die auf dem Weg ins Krankenhaus war. Was dann passierte.

Die Schneefälle in der Nacht auf Mittwoch haben in der Eifel erste Unfälle verursacht. Bisher blieb es weitgehend bei Blechschäden, wenn Lastwagen und PKW von der Fahrbahn rutschten.

Größere Folgen hat allerdings ein Unfall auf der A60 in Fahrtrichtung Bitburg und Trier: Wie die Polizei Prüm mitteilt, steht dort seit dem Morgen ein Lastwagen zwischen den Anschlussstellen Prüm und Waxweiler quer.

Die Räumarbeiten laufen, allerdings bildete sich ein längerer Stau. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz.

Im Stau gefangen war auch eine hochschwangere Frau auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Retter sorgten dafür, dass sie an den anderen Fahrzeugen vorbei ins nächste Krankenhaus gebracht werden konnte. Stand um 6.50 Uhr laut Inspektion Prüm: sensible Fracht unterwegs, alles soweit gut, „Baby noch nicht da“.