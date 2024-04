Kostenschätzung: zwei Millionen Euro Höher, besser, sicherer: Bitburger Stauseebrücke wird aufwendig saniert

Biersdorf am See · Die Brücke am Bitburger Stausee ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Dabei soll sie gleich um 50 Zentimeter angehoben werden. Auch eine gefährliche Stelle wird ausgemerzt.

12.04.2024 , 10:05 Uhr

Brücke am Stausee Bitburg wird saniert. Sie befindet sich über dem Staudamm. Foto: TV/Christian Thome

Von Christian Thome Redaktion Eifel