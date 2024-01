Entwicklung des touristischen Hotspots Das sind die Ideen für den Bitburger Stausee

Biersdorf am See · Der Stausee Bitburg braucht ein ordentliches Hotel, um sich positiv zu entwickeln. Jenes Hotel jedoch braucht einen See mit Perspektive, um einen neuen Käufer zu finden. Aktuell, so hat man das Gefühl, herrscht an beiden Stellen Stillstand. Wie löst man diese Abwärtsspirale?

29.01.2024 , 11:08 Uhr

Steht seit mehr als einem Jahr leer: das ehemalige Dorint-Hotel am Stausee Bitburg. Foto: Hoeser Rudolf

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Es gibt wohl wenige Dinge, für die sich die Eifel selbst so oft lobt, wie dafür, wie interessant man für Touristen sei. Nicht, dass das eine Lüge oder übertrieben wäre – immerhin gehört unser Fleckchen zu den für Touris angesagtesten im Land. Aber: Bei diesem Anpreisen ist oft der Stausee in Biersdorf einer der Hauptpunkte. Etwas, das sich in den vergangenen 50 Jahren entwickelt hat – aber zu bröckeln droht.