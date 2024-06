Soll aufgewertet werden Ein erster Schritt zum neuen Highlight: Bitburger Stausee wieder komplett befüllt

Biersdorf am See · In den vergangenen Monaten sah der Bitburger Stausee eher trist aus. Was fehlte: Wasser. Jetzt ist er wieder voll und idyllisch. Das ist erst der Anfang, denn am Gewässer soll sich einiges tun.

15.06.2024 , 14:57 Uhr

Blauer Himmel, Wolken, Hotel: Alles spiegelt sich im Bitburger Stausee. Foto: TV/Christian Thome

Von Christian Thome Redaktion Eifel