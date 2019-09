Renaturierung in Herforst : Zurück zum Ursprung

Renaturierung in Herforst

Mit der Renaturierung des Steigbachs soll sich auch die Aufenthaltsqualität am Gewässer verbessern. Foto: Uwe Hentschel

HERFORST Der Steigbach bei Herforst soll ab 2020 renaturiert werden. Die veranschlagten 483♦000 Euro werden zu 90 Prozent gefördert.

Mit einer Länge von rund fünf Kilometern ist der Steigbach (auch Stegbach genannt) eine recht überschaubare Angelegenheit. Und trotzdem ist dort einiges im Argen, wie die Fotos zeigen, die der externe Fachplaner Sebastian Reihsner in der Sitzung des Rats der Verbandsgemeinde (VG) Speicher auf die Leinwand projiziert.

Zu sehen sind Fichten links und rechts des Bachlaufs, dunkle, enge Durchläufe aus Beton, Rasengittersteine als Uferbebauung, ein Hochsitz, der fast im Bach steht, sowie etliche Rohre, die an der Uferböschung zum Vorschein kommen und von denen keiner weiß, wo sie alle herkommen und was durch diese Rohre dem Steigbach zugeführt wird. Den Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie wird das Gewässer damit nicht gerecht. Kurzum: Es besteht Handlungsbedarf.

So sollen die Durchlässe unter den Straßen und Wegen, aber auch die Furten, mittels derer das Gewässer durchquert werden kann, so geändert werden, dass sie auch von den Lebewesen des Bachs überwunden werden können. Die Fichten sollen verschwinden und durch eine andere Bepflanzung ersetzt werden. Zudem setzt der Planer auf eine „Aktivierung der Gewässerauen“.

Ein Knackpunkt dabei sind die Grundstückseigentümer. Denn um das Gewässer in einen ursprünglichen beziehungsweise naturnahen Zustand zu versetzen, ist die VG auf die Unterstützung der Eigentümer der Flächen entlang des Steigbachs angewiesen. „Die Renaturierung des Spanger Bachs hat gezeigt, wie schwierig es ist, an Grundstücke zu kommen“, sagt dazu VG-Bürgermeister Manfred Rodens. Er hofft, dass das beim Steigbach einfacher werden wird.

Immerhin: An der finanziellen Unterstützung hakt es nicht. 483♦000 Euro soll das Projekt kosten, und die VG geht davon aus, dass davon knapp 444♦000 Euro, also 90 Prozent, über die Aktion Blau Plus des Landes abgedeckt werden. Der entsprechende Bewilligungsbescheid soll bis Dezember vorliegen, sodass die VG zeitnah loslegen könnte.