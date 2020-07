In Eschfeld steht die Skulptur von Christoph März wieder : Der Pastor hat seine Farbpalette wieder

INFO

Christoph März wurde am 13. April 1867 in Schweich an der Mosel geboren. Er studierte Theologie in Trier und wurde 1895 zum Priester geweiht. 1899 wurde er Pastor in Eschfeld. Zehn Jahre war die Pfarrei vorher unbesetzt. 1906 begann der musikbegeisterte (er gründete den Kirchenchor und den Musikverein) und kunstbegeisterte März damit, die neugotische Eschfelder Kirche bis in den letzten Winkel auszumalen. Auch weitere Kirchen und Kapellen in der Eifel versah er mit Bilderschmuck.

Bei Malerarbeiten an der Fassade des neugebauten Eschfelder Pfarrhauses stürzte März 1931 vom Dach und erlag einige Tage später im Prümer Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Pfarrgemeinde Eschfeld ließ von Peter Weiland ein Denkmal des Pastors anfertigen, das zum 150-jährigen Bestehen der Kirche 2019 eingeweiht wurde.

