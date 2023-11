Brauchtum Beerdigungen früher: Abschied nehmen vom Heimatdorf mit einer Prozession

Früher war früher und ist jetzt vorbei. Es wurde anders gelebt als heute. Auch die Bräuche rund ums Sterben und die Beerdigung waren anders. Die Zeiten sind vorbei, in denen nächtelang bei einem Verstorbenen Toten­wache gehalten oder am offenen Sarg Abschied genommen wurde. Das Zu-Hause-Sterben ist sehr selten geworden, es geschieht häufig in medizinischen Einrichtungen. Von dort geht es in die Kühlung, und nach Tagen oder Wochen folgt am Grab der Abschied von dem Verstorbenen. In Traueranzeigen nehmen die Hinweise zu, dass die Beisetzung bereits geschah oder nur im engsten Familienkreis sein werde. Tod und Beerdigung werden privater, anonymer, der Öffentlichkeit entzogen.