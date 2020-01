Sternsinger in der Eifel : Sammeln, singen, segnen

Bitburg/Prüm/Neuerburg/Hillesheim/Daun/Gerolstein Wie überall in Deutschland sammeln gerade wieder tausende Sternsinger für einen guten Zweck – natürlich auch in der Eifel.

„Mit eurem Stern bringt ihr Licht in dunkle Nacht. Mit den von euch gesammelten Spenden bringt ihr anderen Kindern Hoffnung. Hoffnung auf ein neues Leben“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dreikönigstag bei der feierlichen Entsendung der Sternsinger im Schloss Bellevue. Doch nicht nur in der fernen Hauptstadt strömten Kinder am Montag aus, um pünktlich zum Dreikönigstag wieder für einen guten Zweck zu sammeln, auch in der Eifel machten sich wie in jedem Jahr wieder viele Hundert Kinder auf den Weg, um zu sammeln, zu singen und zu segnen.