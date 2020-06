Steuern : Steuererklärung: Abgabefrist bis 31. Juli

Bitburg-Prüm (red) Wegen der weiterhin bestehenden Kontaktbeschränkungen sind die Service-Center der Finanzämter nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung persönlich erreichbar, teilt das Finanzamt Bitburg mit.

Bürger werden gebeten, sich an die Rufnummer des jeweiligen Finanzamts zu wenden. Für allgemeine steuerliche Fragen steht die Info-Hotline der rheinland-pfälzischen Finanzämter von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 13 Uhr unter 0261/20 179 279 zur Verfügung. Für die Steuererklärung 2019 endet die allgemeine gesetzliche Abgabefrist für Steuerpflichtige, die sich nicht vom Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein beraten lassen, am 31. Juli.