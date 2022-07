Unternehmen : Starkes Werk in harten Zeiten

Großes Fest für 950 Beschäftigte: Stihl in Weinsheim. Foto: Stihl

Weinsheim Bei Stihl in Weinsheim arbeiten inzwischen so viele Menschen wie lange nicht. Die Zahlen sind, im Jahr nach dem 50. Jubiläum, beeindruckend. Ob das so bleibt, werden die kommenden Wochen entscheiden. Es droht, angesichts der Weltlage, mindestens ein Engpass. Wie wendet man den ab?