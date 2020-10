Wirtschaft : Spendenaktion für Haus der Jugend

Die Petersstraße in Bitburg. Foto: Guido Prinz Foto: Guido Prinz

Bitburg (red) Die Spenden­aktion „Stille Helden“ der Gewerbe­treibenden in der Petersstraße und am Petersplatz zu Gunsten des Hauses der Jugend (HdJ) in Bitburg ist zu Ende. Sie spendeten ausgewählte Produkte und einen festgelegten Betrag an das HdJ.

