Bildung : Schwirzheimer Stipendiat trifft Abgeordneten

Schwirzheim/Prüm (red) Wegen der Corona-Pandemie hat Jakob Backes seinen Aufenthalt in den USA vorzeitig beendet. Als Parlaments-Stipendiat war Backes im August 2019 nach Michigan geflogen und hat dort bei einer Gastfamilie gelebt.

Im März musste er frühzeitig seine Koffer packen und trat die Heimreise an. In Prüm trafen sich nun Jakob Backes und sein Stipendiats-Pate, der Eifeler Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder. Der Schwirzheimer Schüler, der das Regino-Gymnasium in Prüm besucht, berichtete von seinen Erlebnissen, von seiner Mitgliedschaft im Football-Team seiner High School und neu gewonnenen Freundschaften.